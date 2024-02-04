США нанесли новый удар по Йемену

Американские военные нанесли очередной удар по территории Йемена, целью атаки стала крылатая ракета мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах". Об этом сообщило в субботу Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"4 февраля в 04:00 по времени Саны силы CENTCOM в целях самообороны нанесли удар по противокорабельной крылатой ракете хуситов, готовой к пуску по судам в Красном море. ВС США обнаружили крылатую ракету на подконтрольной хуситам территории Йемена и определили, что та представляет непосредственную угрозу коммерческим судам и кораблям ВМС США в регионе", - говорится в сообщении CENTCOM, размещенном в X (ранее Twitter).

В субботу CENTCOM также сообщало об уничтожении на территории Йемена шести противокорабельных крылатых ракет хуситов.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.