Экс-командующий Южным военным округом избран главой ДОСААФ России

Уточняется, что в связи с прекращением полномочий Александра Колмакова председателем избран Дворников.

Кроме того, на VI внеочередном съезде общероссийской общественно-государственной организации, который состоялся 30 января, были определены стратегические цели развития оборонного общества.

В 2016 году Дворников был назначен командующим войсками Южного военного округа. В январе 2023 стало известно о смене командующего на генерала Сергея Кузовлева, который с 13 декабря 2022 года командовал Западным военным округом.