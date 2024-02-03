В США назвали ВМФ России угрозой для страны

ВМФ России не менее опасен для Соединенных Штатов, чем флот КНР, рассказал обозреватель Петер Сачиу в статье для The National Interest.

Аналитик пояснил, что военные эксперты сосредоточились на планах по возможному противостоянию с китайским флотом. Вместе с тем, добавил он, Россия в разы нарастила производство надводных боевых кораблей и подводных лодок.

По его данным, ВМФ РФ в 2024 году получит в общей сложности 16 судов различных типов. При строительстве этих кораблей, заметил Сачиу, использовались только детали, произведенные в России.

Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил, что 2024 году российские военные моряки получат значительно больше кораблей, чем в прошлом.