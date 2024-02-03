Названы последствия авиаударов США по востоку Сирии

Авиаудары ВВС США по востоку Сирии привели к жертвам среди мирных жителей и военных и нанесли большой ущерб государственной и частной собственности, рассказали в пресс-службе Минобороны республики. Об этом пишет РИА «Новости».

В ночь на субботу, 3 февраля, в Пентагоне сообщили, что американские военные нанесли удары по 85 объектам, принадлежащим силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Этот шаг был предпринят в ответ на атаку американской военной базы в Иордании.

В Минобороны Сирии отметили, что США совершили сегодня неприкрытую воздушную агрессию против ряда позиций и городов на востоке страны и около сирийско-иракских границ.

«В результате ряд мирных жителей и военных погибли, есть раненые, нанесен большой ущерб государственной и частной собственности», — подчеркнули в оборонном ведомстве.