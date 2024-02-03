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Названы последствия авиаударов США по востоку Сирии

Авиаудары ВВС США по востоку Сирии привели к жертвам среди мирных жителей и военных и нанесли большой ущерб государственной и частной собственности, рассказали в пресс-службе Минобороны республики. Об этом пишет РИА «Новости».

Названы последствия авиаударов США по востоку Сирии
© globallookpress.com

В ночь на субботу, 3 февраля, в Пентагоне сообщили, что американские военные нанесли удары по 85 объектам, принадлежащим силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Этот шаг был предпринят в ответ на атаку американской военной базы в Иордании.

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В Минобороны Сирии отметили, что США совершили сегодня неприкрытую воздушную агрессию против ряда позиций и городов на востоке страны и около сирийско-иракских границ.

«В результате ряд мирных жителей и военных погибли, есть раненые, нанесен большой ущерб государственной и частной собственности», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

В пресс-службе заметили, что удары со стороны Соединенных Штатов ничем не могут быть оправданы. Они являются попыткой ослабить возможности сирийской армии и ее союзников в борьбе с терроризмом, констатировали в ведомстве.

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