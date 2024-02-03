В США назвали дальнейшие цели для «ударов возмездия»

США планируют нанести следующие «удары возмездия» по объектам в Йемене, сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленных лиц. Вашингтон осуществляет атаки в ответ на нападение на американскую базу в Иордании.

Ожидается больше атак <...> следующие цели будут в Йемене, — сообщает издание.

Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил о ракетной атаке на военную базу США в Сирии. Объект располагается в восточной провинции Дейр-эз-Зор у газового месторождения Конико. При этом неизвестно, кто совершил обстрел. Данные о жертвах или разрушениях также не приводятся.

Ночью 3 февраля стало известно, что США приступили к нанесению ударов по Сирии. Атака пришлась, в частности, на город Эль-Маядин в восточной провинции Дейр-эз-Зор. Американские беспилотники, предположительно, были запущены с базы Штатов на месторождении нефти «Омар». Кроме того, военные самолеты США атаковали союзников Дамаска близ Айн-Али в той же провинции. В Центральном командовании вооруженных сил США (CENTCOM) уточнили, что в результате были поражены свыше 85 целей, принадлежавших силам Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.