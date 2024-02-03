Губернатор рассказал о последствиях атаки ВСУ на Ростовскую область

Голубев: средства ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в ночь на 3 февраля над территорией региона подразделениями противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.
Глава области заверил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Некоторое время назад стало известно, что в Волгограде произошло возгорание нефтепродуктов на площади 300 кв. м. По данным Telegram-канала 112, пожар возник на территории нефтеперерабатывающего завода «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» в результате атаки беспилотника.
Утром 3 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Новооскольском городском округе сбили беспилотник самолетного типа. По его словам, вовремя сработала система противовоздушной обороны.