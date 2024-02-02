Politico: ВВС США завершают подготовку планов масштабной реорганизации

Военно-воздушные и Космические силы США завершают разработку планов масштабной реорганизации. Об этом сообщила газета Politico, по информации которой официально о предстоящих преобразованиях будет объявлено на ежегодном симпозиуме неправительственной Ассоциации ВВС и Космических сил США, намеченном на 12 февраля в штате Колорадо.

Предполагается, что затем в ближайшие несколько недель будут, в частности, консолидированы некоторые командования ВВС, произойдет интеграция формирований истребительной и бомбардировочной авиации в единые части, укрепление структур, отвечающих за планирование и бюджетные процессы. Цель всех этих и иных намечаемых изменений заключается в том, чтобы наделить ВВС и Космические силы США возможностями лучше конкурировать с Народно-освободительной армией Китая, говорится в публикации.

О намерении Пентагона провести реорганизацию объявил в сентябре министр ВВС США Фрэнк Кендалл. Как он тогда подтвердил, поводом стала "конкуренция великих держав". Кендалл несколько раз подчеркнул, что рассуждает в первую очередь о соперничестве США с Китаем, хотя упоминал и Россию. С его точки зрения, "Китай готовится к войне".

"Конкретно к войне с Соединенными Штатами", - утверждал Кендалл. "Опять-таки война не является неизбежной. И никто не может предсказать, произойдет ли она и когда. Наша работа заключается в том, чтобы сдержать эту войну и быть готовыми победить, если она случится", - заявил министр ВВС.

Занимающее данный пост гражданское лицо не является членом президентского кабинета и подчиняется шефу Пентагона. Этот чиновник курирует вопросы развития двух вверенных ему видов ВС США - ВВС и Космических сил.