Пентагон: военная разведка США сфокусирована прежде всего на КНР

"Однако за последние три с лишним года все это ведомство и его руководство предпринимали скоординированные усилия, чтобы лучше ориентировать РУМО на непрерывную стратегическую конкуренцию с КНР. Это хорошо, поскольку именно в этом нуждаются наша страна и вооруженные силы", - подчеркнула Хикс.