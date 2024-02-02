Путин сообщил о сложной ситуации на одном из участков СВО

На одном из участков специальной военной операции (СВО) сложилась сложная ситуация, связанная с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом заявил президент России Владимир Путин. Lenta.ru
"Вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом: на одном из участков, конечно, сложность ситуации связана как раз с беспилотными летательными аппаратами", - сказал Путин. Он отметил, что из ежедневных контактов с военными, с ребятами, которые воюют непосредственно на передке, делает вывод о важности беспилотников. ТАСС
Ранее Путин сообщил, что в зоне спецоперации находится более 600 тысяч бойцов РФ. Ura.Ru