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Путин: за время СВО российская оборонка совершила настоящий прорыв и трудовой подвиг

Оборонная промышленность России за время проведения специальной военной операции (СВО) совершила настоящий прорыв и трудовой подвиг, показала себя достойной великих предков, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин: за время СВО российская оборонка совершила настоящий прорыв
© ТАСС

"За время проведения специальной военной операции коллективы наших оборонных предприятий, научно-исследовательские институты, конструкторские бюро совершили настоящий прорыв, я бы сказал без всякого преувеличения - трудовой подвиг", - сказал глава государства, выступая на форуме "Все для победы!".

"Работники всех оборонных предприятий страны доказали, что достойны наших великих предков", - добавил президент.

Объемы производства в ОПК РФ растут постоянно, сотрудники предприятий выполнили приказ Родины и не подвели бойцов, отметил Путин

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