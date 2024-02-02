Путин: за время СВО российская оборонка совершила настоящий прорыв

Оборонная промышленность России за время проведения специальной военной операции (СВО) совершила настоящий прорыв и трудовой подвиг, показала себя достойной великих предков, заявил президент РФ Владимир Путин.
"За время проведения специальной военной операции коллективы наших оборонных предприятий, научно-исследовательские институты, конструкторские бюро совершили настоящий прорыв, я бы сказал без всякого преувеличения - трудовой подвиг", - сказал глава государства, выступая на форуме "Все для победы!".
"Работники всех оборонных предприятий страны доказали, что достойны наших великих предков", - добавил президент.
Объемы производства в ОПК РФ растут постоянно, сотрудники предприятий выполнили приказ Родины и не подвели бойцов, отметил Путин