Путин: за время СВО российская оборонка совершила настоящий прорыв

"За время проведения специальной военной операции коллективы наших оборонных предприятий, научно-исследовательские институты, конструкторские бюро совершили настоящий прорыв, я бы сказал без всякого преувеличения - трудовой подвиг", - сказал глава государства, выступая на форуме "Все для победы!".