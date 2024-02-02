В США испытали микроволновое оружие

Американская компания RTX испытала микроволновое оружие. В рамках испытаний пушка CHIMERA отслеживала воздушные объекты, пишет Defense One.

© Lenta.ru

В ходе серии испытаний, которые продлились три недели, CHIMERA смогла отслеживать различные воздушные цели и фиксировать на них мощный луч. Отмечается, что испытания продемонстрировали способность оружия атаковать цели на «тактически значимых дистанциях».

«Это важный шаг на пути к созданию оружия точечной защиты, которое может нанести ощутимый урон приближающейся ракете или ее электронике», — сказал руководитель отдела перспективных технологий Raytheon Missiles & Defense (входит в RTX) Пол Хед.

Издание пишет, что американские военные более десяти лет экспериментируют с технологиями направленной энергии для уничтожения дронов, поскольку сейчас для их поражения используют дорогостоящее оружие. В публикации подчеркивают, что за последние месяцы в Красном море Военно-морские силы США использовали зенитные ракеты Standard Missile 2 стоимостью в несколько миллионов для борьбы с дронами, которые могут стоить две тысячи долларов.

Raytheon планирует поставить заказчику первый прототип в 2024 году, а второе изделие военные получат в 2026 году.