Стало известно о подготовке Украины к атаке российского Ил-76 с пленными

"Есть у ПВО понятие засады. Установка была перемещена в позиционный район заранее. ЗРК стоял с отключенной РЛС. Ничем себя не обнаруживая. Данные по эшелону борта они знали, ведь это согласовывалось с Украиной. Затем расчету передали команду на уничтожение, и они его атаковали", - сказал собеседник агентства. ТАСС