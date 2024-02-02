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Стало известно о подготовке Украины к атаке российского Ил-76 с пленными

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заранее готовили атаку на военно-транспортный самолет Ил-76 Минобороны России, который вез военнопленных. Lenta.ru

"Есть у ПВО понятие засады. Установка была перемещена в позиционный район заранее. ЗРК стоял с отключенной РЛС. Ничем себя не обнаруживая. Данные по эшелону борта они знали, ведь это согласовывалось с Украиной. Затем расчету передали команду на уничтожение, и они его атаковали", - сказал собеседник агентства. ТАСС

Также он пояснил, что система Patriot требует достаточно много времени для развертывания. Российская газета

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