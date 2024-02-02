В России нашли способ уберечь солдат от дронов ВСУ

Российские штурмовые группы в зоне СВО оснастят зенитными комплексами ближнего радиуса действия «Тор» и «Гибка», сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны России. Это позволит уберечь солдат от огня РСЗО и БПЛА. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, оснащение подразделений подобным оружием позволит свести потери к минимуму.

Работая комплексами, которые отслеживают много целей, есть гарантии того, что от атак противника потери у вас будут минимальные или их вообще не будет, — приводит издание слова эксперта.

По данным издания, зенитчики будут действовать в контакте со штурмовыми группами. Это значит, что при них фактически формируются подразделения ПВО. Леонков уточняет, что решение оправданно и принято на основании приобретенного опыта СВО.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин рассказал о новой разработке ЗМХ «Сания», которая устанавливается на бронетехнику и призвана обнаруживать и выводить из строя FPV-дроны. По его словам, сейчас она проходит испытания на российской бронетехнике в реальных боевых условиях. Когда комплекс будет доработан, его запустят в производство в больших количествах.