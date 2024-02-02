Полковник предположил, какой метод применят ВС РФ для освобождения Харькова

Для этого можно воспользоваться методом маршала Конева. <...> Когда какие-то крупные городские [постройки] окружались, <...> один из выходов для частей и соединений противника маршал Конев оставлял. И при этом он не допускал ведения боев в условиях плотной городской застройки для сохранения этих городов, — пояснил эксперт.