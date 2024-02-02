«Укрэнерго»: в Кривом Роге повреждена подстанция

В Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области Украины, в результате атаки беспилотников повреждена подстанция. Об этом сообщила пресс-служба энергетической компании «Укрэнерго» в Telegram-канале.

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«Есть повреждения на одной из подстанций НЭК «Укрэнерго». В Кривом Роге обесточены бытовые и промышленные потребители», — говорится в сообщении.

В энергокомпании добавили, что ее сотрудники и специалисты государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) осматривают оборудование. Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после окончания осмотра.

В этот же день стало известно, что в Кривом Роге произошла серия взрывов. Согласно информации издания «Зеркало недели», в небе над городом были замечены по меньшей мере пять неопознанных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).