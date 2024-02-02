Дрон США «висит» южнее побережья Крыма

Военная хроника: дрон США RQ-4B Global Hawk «висит» южнее побережья Крыма
Военная хроника сообщила, что американский беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE14 «висит» южнее побережья Крыма.
Отмечается, что максимальная продолжительность полёта дрона США составляет 36 часов.
«У побережья Крыма он провёл порядка десяти», — говорится в сообщении.
Ранее Военная хроника заявила, что с авиабазы Сигонелла в сторону Крыма направился беспилотник-разведчик США RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE14.