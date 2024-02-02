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Военная хроника: дрон США RQ-4B Global Hawk «висит» южнее побережья Крыма

Военная хроника сообщила, что американский беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE14 «висит» южнее побережья Крыма.

Дрон США «висит» южнее побережья Крыма
© РИА Новости

Отмечается, что максимальная продолжительность полёта дрона США составляет 36 часов.

«У побережья Крыма он провёл порядка десяти», — говорится в сообщении.

Ранее Военная хроника заявила, что с авиабазы Сигонелла в сторону Крыма направился беспилотник-разведчик США RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE14.

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