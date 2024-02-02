Мобилизация: последние новости на сегодня 2 февраля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 2 февраля 2024, в материале «Рамблера».

Бойцы из зоны СВО поблагодарили сенатора от ХМАО Исакова за спасенные жизни

Боец с позывным «Седой» поблагодарил сенатора от ХМАО и депутата Госдумы Эдуарда Исакова за помощь, сообщает «Ура.ру».

По его словам, это позволило ему и другим бойцам сохранить жизни в бою. В ответ политик поблагодарил военнослужащих за службу. Он пожелал им и их семьям здоровья и благополучия.

В конце декабря политик заявил об отправке 20 тонн гуманитарной помощи югорским танкистам на передовую.

Музеи Мордовии принимают памятные вещи от семей бойцов СВО

В Мордовии в филиал фонда «Защитники Отечества» обратилась женщина, которая попросила сохранить для истории вещи ее внука – Александра Коробкова, награжденного орденом Мужества посмертно, сообщает pg13.ru.

Как заявила замруководителя филиала фонда в РМ Ольга Зеткина, вещи предложено передать в Республиканский краеведческий музей им. Воронина.

Бабушка поблагодарила за то, что теперь в музее появится стенд, посвященный любимому внуку.

Экс-участник «ДОМа-2» Александр Задойнов показал, чем занимается на СВО

Многих удивил поступок бывшего участника телешоу «Дом-2» Александра Задойнова, который решил отправиться в зону проведения специальной военной операции, сообщает «Вечерняя Москва».

Он заключил контракт с Министерством обороны России. Из-за службы Задойнов не смог встретить Новый год в кругу семьи. В своем личном блоге боец поделился видеороликом.