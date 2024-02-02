Духовный лидер Ирана отдал приказ на случай удара со стороны США

Али Хаменеи отдал приказ дистанцировать страну от действий группировок, которые причастны к гибели американцев. Как сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники, ранее Высший совет национальной безопасности республики провёл экстренную встречу.

На ней обсуждались меры, которые необходимо будет предпринять Тегерану, если Вашингтон нанесёт по Ирану или его сторонникам удар после гибели трёх военнослужащих США в результате атаки беспилотников в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе. Белый дом предполагает, что к атаке причастна группировка «Катаиб Хезболлах».