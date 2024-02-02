В Великобритании ответили на вопрос о новых партнерах НАТО

«В настоящее время у НАТО есть пять партнеров с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partner, EOP — прим. «Ленты.ру»), которые вносят значительный вклад в операции НАТО и имеют расширенные возможности для диалога и сотрудничества с союзниками. Любой партнер может запросить статус EOP, который затем должен быть согласован всеми союзниками по НАТО. Совсем недавно НАТО признало Украину в статусе EOP. За это время ни один партнер не запросил статус EOP», — объяснил Хиппи.