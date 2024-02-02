В Кривом Роге произошли взрывы
В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы.
"Местные паблики сообщают о взрыве в Кривом Роге", — сообщается в Telegram-канале издания "Зеркало недели".
Позже издание уточнило, что в некоторых районах города пропал свет. Затем оно написало о серии взрывов в этом населенном пункте.
Ранее «Свободная Пресса» приводила слова советника главы Донецкой Народной Республики Игоря Кимаковского о том, что боевики ВСУ покинули несколько позиций в районе села Приютное под Угледаром.