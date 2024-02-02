В США заявили о намерении перейти к сдерживанию России и Китая

"Кроме того, Китай продолжает модернизировать и расширять свой ядерный арсенал быстрыми темпами, внедряя новейшие технологии типа гиперзвуковых [вооружений], технологии двойного назначения. Как следствие, и Стратегическое командование [американских вооруженных сил], и [созданная по решению Конгресса США] двухпартийная Комиссия по стратегической расстановке средств четко сигнализируют: мы должны быть готовыми в течение десятилетия сдерживать две ядерные державы, практически равные нам по силам", - сказала Хруби.