В США призвали оживить старую ядерную инфраструктуру

Американским властям необходимо оживить устаревшую ядерную инфраструктуру страны, которая создавалась еще во время Второй мировой войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби.

© Минобороны России

По ее словам, необходимо соответствовать темпам развития современных технологий одновременно «с проблемами в области ядерного сдерживания, нераспространения и борьбы с терроризмом, а также военно-морских установок».

Хруби указала, что США важно восстановить национальную ядерную инфраструктуру, «которая в значительной степени была развернута во время "Манхэттенского проекта" и сразу после Второй мировой войны».