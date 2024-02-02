НАТО спровоцировал прокси-войну с Россией, однако только укрепил ее позиции на мировой арене. Такое заявление Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Stephen Gardner.

Он указал на бесперспективность прокси-войны Североатлантического альянса с Москвой. По мнению бывшего советника Пентагона, у военного блока изначально не было шансов против России. Он добавил, что в результате конфликта Россия стала еще более сильной.

Макгрегор назвал Североатлантический альянс хлипким фасадом. Он добавил, что прокси-война не имеет никакого смысла. В результате конфликта Запад лишь дал России «возможность продемонстрировать, что она способна действовать как великая держава».

Ранее военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что коллективный Запад ведет против России прокси-войну. Он также призвал возобновить ядерные испытания в России.