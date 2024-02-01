В России предложили поднять призывной возраст для мигрантов

Ряд депутатов Госдумы подготовил поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе». Документ опубликован на сайте нижней палаты российского парламента.

Проект предлагает повысить до 50 лет призывной возраст для мужчин, которые получили гражданство России. В пояснительной записке указано, что сейчас многие «мигранты намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста и только потом вступают в гражданство».

По статистике МВД России, за январь-октябрь 2023 года российское гражданство получили более 318 тысяч иностранных граждан. Сегодня в стране подлежат призыву на военную службу граждане в возрасте от 18 до 30 лет.