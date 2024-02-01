Израиль раскрыл потери ХАМАС после разгрома в Хан-Юнисе

Потери ХАМАС после разгрома в Хан-Юнисе составили десять тысяч убитыми и десять тысяч ранеными. Об этом сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант, передает The Jerusalem Post.

По его словам, к вечеру 1 февраля силы ХАМАС в Хан-Юнисе «официально разгромлены».

«Общие потери палестинского движения составили десять тысяч убитыми и десять тысяч ранеными», — добавил Галант.

Десять дней назад потери ХАМАС составляли девять тысяч убитыми и восемь тысяч ранеными, указал министр обороны.

Стоит отметить, что, несмотря на заявление Галанта, в ЦАХАЛ пока не объявили о полном контроле в Хан-Юнисе.