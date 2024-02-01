Израиль раскрыл потери ХАМАС после разгрома в Хан-Юнисе
Потери ХАМАС после разгрома в Хан-Юнисе составили десять тысяч убитыми и десять тысяч ранеными. Об этом сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант, передает The Jerusalem Post.
По его словам, к вечеру 1 февраля силы ХАМАС в Хан-Юнисе «официально разгромлены».
«Общие потери палестинского движения составили десять тысяч убитыми и десять тысяч ранеными», — добавил Галант.
Десять дней назад потери ХАМАС составляли девять тысяч убитыми и восемь тысяч ранеными, указал министр обороны.
Стоит отметить, что, несмотря на заявление Галанта, в ЦАХАЛ пока не объявили о полном контроле в Хан-Юнисе.
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ ударил по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.