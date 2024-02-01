База США в Сирии подверглась атаке беспилотника

База США в сирийском месторождении нефти «Омар» стала целью атаки боевого беспилотника. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник.

Источник сообщает, что всего во время атаки прозвучало три взрыва. Результаты удара беспилотника пока неизвестны.

Отметим, что этот удар по американской базе произошел на фоне заявления представителя иракской группировки «Катаиб Хезболлах» о том, что бойцы движения готовятся к ответному удару по объектам США «необъявленным оружием дальнего действия». По его словам, «Катаиб Хезболлах» готовы атаковать, если Вашингтон решит отомстить за удар по своей военной базе на севере Иордании.