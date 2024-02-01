США согласовали план ударов по объектам Ирана

Соединенные Штаты утвердили планы ударов по объектам Ирана на территории Ирака и Сирии, сообщает CBS News. По его данным, это станет ответом Вашингтона на атаки на американский контингент в регионе.

© US Army

Официальные лица США подтвердили CBS News, что были утверждены планы серии ударов в течение нескольких дней по целям, включая иранский персонал и объекты, на территории Ирака и Сирии, — сообщили журналисты.

По данным CBS News, время нанесения ударов будет зависеть от погодных условий. ВС США требуется хорошая видимость цели, чтобы гарантированно избежать жертв среди гражданского населения, добавили журналисты. Ранее на севере Иордании беспилотник осуществил атаку на военную базу Вооруженных сил США. В результате удара погибли трое американских военных, еще 25 человек пострадали. Президент США Джо Байден возложил ответственность за атаку на радикальные группировки боевиков, поддерживаемые Ираном.