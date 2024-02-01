Госдума призвала США прекратить поддержку Киева в связи с атакой на Ил-76
Депутаты Госдумы в официальном обращении призвали членов конгресса США осудить преступления киевского режима, который использовал американские вооружения для атаки на Ил-76 с украинскими военнопленными. Народные избранники подчеркнули, что обращаются к здравомыслящим людям в парламенте США. Им надо понять, что поставку вооружения пора прекращать, убеждены в ГД.
Эксперты доказали: перевозивший военнопленных транспортник был сбит в Белгородской области американским зенитным ракетным комплексом Patriot, прокомментировал обращение спикер ГД Вячеслав Володин. По мнению политика, конгрессмены обязаны знать, что американское оружие, поставляемое Киеву, оказывается в руках террористов.
В обращении говорится, что атака на самолет была преднамеренным убийством, так как обмен пленными и маршрут их доставки были согласованы. Депутаты напомнили, что Украина уже не в первый раз жестоко расправляется со своими военнослужащими, оказавшимися в плену.
"Так, 29 июля 2022 года она хладнокровно нанесла ракетный удар американскими реактивными системами залпового огня HIMARS по колонии в поселке Еленовка (Донецкая Народная Республика). Тогда свыше 50 украинских военнослужащих погибли и более 70 были ранены", - заявили авторы текста. Многочисленные факты, по их данным, свидетельствуют о том, что значительная часть западного оружия попадает в руки террористам.
Народные избранники призвали конгрессменов не только отказаться от поддержки Киева, но и содействовать "привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного террористического акта".
Депутат от ЕР Евгений Попов в ходе обсуждения уточнил, стоит ли вообще обращаться к американским конгрессменам, ведь они "одобрили санкции против России и требуют ее уничтожить". На что докладчик по проекту, глава Комитета по международным делам Леонид Слуцкий, ответил, что здравые люди все же есть среди представителей американской власти, хоть они и боятся высказать мнение. И вообще здравого смысла у западных политиков все больше - еще год назад кто мог вообразить дискуссию о прекращении накачки Киева оружием? А ведь она активно идет, особенно в Евросоюзе.
Глава Комитета по обороне Андрей Картаполов подтвердил, что "людоедов", о которых говорил его коллега Попов, просить о чем-либо действительно нет смысла. "Мы разговариваем с ними шершавым языком нагана, если вспомнить слова поэта, - образно выразился он. - В этом обращении мы предупреждаем конгрессменов, куда они придут, продолжая поддержку киевского режима".
Леонид Слуцкий также уточнил, что обращение адресовано обеим палатам конгресса: "Вы представляете, господа, избирателей, а не лоббистов военнопромышленного комплекса. А избиратели в большинстве своем - за возобновление диалога и сотрудничества с РФ", - сказал политик. Нормальные люди просто не могут такое не осудить, убежден он: "Патриоты" полетели против своих. 65 солдат, которые уже к вечеру могли бы увидеть свои семьи, были уничтожены. Здесь не может быть другого эпитета - чудовищное преступление".
Прямая речь
Вячеслав Володин, спикер Госдумы - в ходе дискуссии по поводу обращения:
"Это нападение на судно, занимающееся доставкой военнопленных, гуманитарной акцией. Экипаж выполнял эту задачу, его сбили. Ответственность руководство Украины должно понести.
Что касается конгресса и тех, кто входит в его состав, они должны знать, кому поставляют оружие - террористам. Ну, несите за это ответственность. Байден, олицетворяющий военную помощь Украине, должен в лице конгресса не иметь поддержки.
Мы, со своей стороны, поддерживаем все то, что в рамках специальной военной операции делается, потому что понимаем её цели задачи и видим, насколько правильно было принято решение. И вот этот случай чудовищный, он еще раз показывает, что цели специальной военной операции должны быть достигнуты: демилитаризация, денацификация.
Однозначно Украина должна быть нейтральным государством, внеблоковым. И, конечно, руководство, режим, правящий сегодня, привлечен к ответу. Вот за этот даже случай они должны быть подвергнуты трибуналу. Поэтому, коллеги, на самом деле, ситуация с самолетом еще раз показывает, кто стоит во главе Украины.
А конгресс, как коллегиальный орган, состоящий из большого количества депутатов, должен осознать свою ответственность за последствия поставок оружия. Сбили мирный самолет. Мирный! С военнопленными, с экипажем, с сопровождающими. Он какую угрозу представлял кому? То, что матери, семьи, жены, дети не дождались военнопленных, - вина Зеленского. Руки у него давно уже в крови.
Ударили по мирному самолету. Так же, как они, помните, по самолету ударили над Черным морем, погибло большое количество мирных граждан. Также малазийский Боинг пролетал через территорию Украины, они его сбили, а потом попытались все это свалить на Россию.
Это же все вот, коллеги, звенья одной цепи, там преступный режим. Конгрессменам не по пути с этим преступным режимом. Байден у них с ума сошел. Сколько ему осталось, они пускай решают, его избиратели. Но совершенно очевидно втянуть он мир может в третью мировую войну, а там не останется никого, ни конгрессменов, ни левых, ни правых".