Депутаты Госдумы в официальном обращении призвали членов конгресса США осудить преступления киевского режима, который использовал американские вооружения для атаки на Ил-76 с украинскими военнопленными. Народные избранники подчеркнули, что обращаются к здравомыслящим людям в парламенте США. Им надо понять, что поставку вооружения пора прекращать, убеждены в ГД.

Эксперты доказали: перевозивший военнопленных транспортник был сбит в Белгородской области американским зенитным ракетным комплексом Patriot, прокомментировал обращение спикер ГД Вячеслав Володин. По мнению политика, конгрессмены обязаны знать, что американское оружие, поставляемое Киеву, оказывается в руках террористов.

В обращении говорится, что атака на самолет была преднамеренным убийством, так как обмен пленными и маршрут их доставки были согласованы. Депутаты напомнили, что Украина уже не в первый раз жестоко расправляется со своими военнослужащими, оказавшимися в плену.

"Так, 29 июля 2022 года она хладнокровно нанесла ракетный удар американскими реактивными системами залпового огня HIMARS по колонии в поселке Еленовка (Донецкая Народная Республика). Тогда свыше 50 украинских военнослужащих погибли и более 70 были ранены", - заявили авторы текста. Многочисленные факты, по их данным, свидетельствуют о том, что значительная часть западного оружия попадает в руки террористам.

Народные избранники призвали конгрессменов не только отказаться от поддержки Киева, но и содействовать "привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного террористического акта".

Депутат от ЕР Евгений Попов в ходе обсуждения уточнил, стоит ли вообще обращаться к американским конгрессменам, ведь они "одобрили санкции против России и требуют ее уничтожить". На что докладчик по проекту, глава Комитета по международным делам Леонид Слуцкий, ответил, что здравые люди все же есть среди представителей американской власти, хоть они и боятся высказать мнение. И вообще здравого смысла у западных политиков все больше - еще год назад кто мог вообразить дискуссию о прекращении накачки Киева оружием? А ведь она активно идет, особенно в Евросоюзе.

Глава Комитета по обороне Андрей Картаполов подтвердил, что "людоедов", о которых говорил его коллега Попов, просить о чем-либо действительно нет смысла. "Мы разговариваем с ними шершавым языком нагана, если вспомнить слова поэта, - образно выразился он. - В этом обращении мы предупреждаем конгрессменов, куда они придут, продолжая поддержку киевского режима".

Леонид Слуцкий также уточнил, что обращение адресовано обеим палатам конгресса: "Вы представляете, господа, избирателей, а не лоббистов военнопромышленного комплекса. А избиратели в большинстве своем - за возобновление диалога и сотрудничества с РФ", - сказал политик. Нормальные люди просто не могут такое не осудить, убежден он: "Патриоты" полетели против своих. 65 солдат, которые уже к вечеру могли бы увидеть свои семьи, были уничтожены. Здесь не может быть другого эпитета - чудовищное преступление".

Прямая речь

Вячеслав Володин, спикер Госдумы - в ходе дискуссии по поводу обращения:

"Это нападение на судно, занимающееся доставкой военнопленных, гуманитарной акцией. Экипаж выполнял эту задачу, его сбили. Ответственность руководство Украины должно понести.

Что касается конгресса и тех, кто входит в его состав, они должны знать, кому поставляют оружие - террористам. Ну, несите за это ответственность. Байден, олицетворяющий военную помощь Украине, должен в лице конгресса не иметь поддержки.

Мы, со своей стороны, поддерживаем все то, что в рамках специальной военной операции делается, потому что понимаем её цели задачи и видим, насколько правильно было принято решение. И вот этот случай чудовищный, он еще раз показывает, что цели специальной военной операции должны быть достигнуты: демилитаризация, денацификация.

Однозначно Украина должна быть нейтральным государством, внеблоковым. И, конечно, руководство, режим, правящий сегодня, привлечен к ответу. Вот за этот даже случай они должны быть подвергнуты трибуналу. Поэтому, коллеги, на самом деле, ситуация с самолетом еще раз показывает, кто стоит во главе Украины.

А конгресс, как коллегиальный орган, состоящий из большого количества депутатов, должен осознать свою ответственность за последствия поставок оружия. Сбили мирный самолет. Мирный! С военнопленными, с экипажем, с сопровождающими. Он какую угрозу представлял кому? То, что матери, семьи, жены, дети не дождались военнопленных, - вина Зеленского. Руки у него давно уже в крови.

Ударили по мирному самолету. Так же, как они, помните, по самолету ударили над Черным морем, погибло большое количество мирных граждан. Также малазийский Боинг пролетал через территорию Украины, они его сбили, а потом попытались все это свалить на Россию.