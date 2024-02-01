Назван недостаток «умных» бомб GLSDB

«Но не все так безнадежно. У GLSDB есть одно очень уязвимое место — низкая подлетная скорость. А это уже дает шансы нашим системам ПВО. Цель — по зубам. Опыт ведь есть. Как поначалу американцы и украинцы стращали нас HIMARSами, а наши "Буки", "Панцири" и "Торы" научились их сшибать. Ну а сейчас предстоят дуэли с этим самым американским "вундервафе"», — пишет Баранец.