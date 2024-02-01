CNN назвал сроки увольнения Залужного

К концу недели Владимир Зеленский подпишет указ об увольнении главы ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом.

По словам собеседников CNN, Залужного вызвали на встречу в офис Зеленского в понедельник, 29 января, и сообщили, что он будет уволен. В разговоре, который источники назвали «спокойным», Зеленский предложил Залужному другую должность, но тот отказался.

Информация просочилась в СМИ, затем ее опровергли, но отставка все же состоится, утверждают источники телеканала. Это станет крупнейшей встряской военных со стороны Зеленского, отмечает CNN.

Один из источников канала, высокопоставленный военный, рассказал, что в качестве преемников Залужного обсуждаются два человека — глава Управления военной разведки Кирилл Буданов, известный своими прочными связями с Зеленским, и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

CNN подчеркивает, что Залужный остается одним из самых популярных лидеров в стране. Декабрьский опрос показал, что его поддерживают 88 процентов украинцев, а Зеленского - 62 процента.

СМИ писали, что напряженность в отношениях Зеленского и украинских военачальников достигла пика после интервью Залужного журналу The Economist. Глава ВСУ тогда заявил, что украинская армия не добьется «глубокого и красивого прорыва». Также он рассказал о «тупиковой» ситуации в конфликте, отметив, что Украина проиграет, если Россия продолжит наращивать свою военную мощь.

Позже в СМИ появилась информация, что офис Зеленского запретил губернаторам украинских регионов общаться с Залужным.