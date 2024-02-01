В ЛНР нашли свидетельства работы черных трансплантологов в рядах ВСУ

В ЛНР нашли доказательства работы черных трансплантологов в рядах ВСУ. Документы обнаружены на территории Северодонецка, который до лета 2022 года был под контролем Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на силовиков.

"Трансплантация органов была поставлена на поток. Самыми первыми донорами являлись солдаты ВСУ", - рассказали собеседники агентства.

Например, найдены бланки заявлений-согласий на извлечение гомотрансплантатов, заполненные от лица военнослужащих ВСУ в 2022 году. При этом все документы были заполнены одним подчерком, а на месте подписи донора стоял одинаковый штамп-подпись.

"Когда боец ВСУ получал ранение, комиссия решала, какой орган можно изъять и какому реципиенту он подойдет", - объясняют силовики, собирающие доказательства.

Есть и другие свидетельства работы "черных трансплантологов" на территории Северодонецка.