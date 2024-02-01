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В ЛНР нашли свидетельства работы черных трансплантологов в рядах ВСУ

В ЛНР нашли доказательства работы черных трансплантологов в рядах ВСУ. Документы обнаружены на территории Северодонецка, который до лета 2022 года был под контролем Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на силовиков.

В ЛНР нашли свидетельства работы черных трансплантологов в рядах ВСУ
© РИА Новости

"Трансплантация органов была поставлена на поток. Самыми первыми донорами являлись солдаты ВСУ", - рассказали собеседники агентства.

Например, найдены бланки заявлений-согласий на извлечение гомотрансплантатов, заполненные от лица военнослужащих ВСУ в 2022 году. При этом все документы были заполнены одним подчерком, а на месте подписи донора стоял одинаковый штамп-подпись.

"Когда боец ВСУ получал ранение, комиссия решала, какой орган можно изъять и какому реципиенту он подойдет", - объясняют силовики, собирающие доказательства.

Есть и другие свидетельства работы "черных трансплантологов" на территории Северодонецка.

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Особо активная работа в плане изъятия органов шла во время боев за Рубежное и Северодонецк весной 2022 года. Тогда на территории морга находили тела солдат со следами вскрытия и изъятия органов. По словам медработников, трупы впоследствии "утилизировались".

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