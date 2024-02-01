В Белгородской области сработала система ПВО

Официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова сообщил, что в Яковлевском городском округе региона сработала российская система ПВО. По данным главы региона, были сбиты две воздушные цели на подлете к городу Строитель.

На текущий момент оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

По предварительным данным, никто не пострадал. Данных о разрушениях тоже нет.