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Губернатор Гладков сообщил, что в Белгородской области работает система ПВО

Официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова сообщил, что в Яковлевском городском округе региона сработала российская система ПВО. По данным главы региона, были сбиты две воздушные цели на подлете к городу Строитель.

В Белгородской области сработала система ПВО
© РИА Новости

На текущий момент оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

По предварительным данным, никто не пострадал. Данных о разрушениях тоже нет.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.

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