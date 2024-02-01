США разместили на западе Тихого океана три своих авианосца

ВМС США разместили три из 11 своих авианосцев в западной части Тихого океана с целью сдерживания Китая и КНДР.

Об этом пишет Nikkei Asia.

По данным издания, речь идёт об авианосцах USS Carl Vinson, USS Theodore Roosevelt и USS Ronald Reagan.

Согласно статье данная мера была предпринята несмотря на растущую обеспокоенность по поводу возможности более широкого конфликта на Ближнем Востоке.