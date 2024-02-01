«Катаиб Хезболла» заявило о готовноти нанести удар по любой базе США на Ближнем Востоке

«Катаиб Хезболла»: движение готово нанести удар по любой базе США на Ближнем Востоке
Движение «Катаиб Хезболла» заявило о готовности к ответному удару по любой базе США на Ближнем Востоке при попытке США отомстить за гибель трёх своих военнослужащих на военной базе в Иордании.
«Катаиб Хезболла» подтверждает, что готова ответить в любое время и в любом месте», — передаёт Newsweek.
При этом один из представителей группировки подчеркнул, что у движения есть «необъявленное оружие дальнего действия».
Ранее США обвинили «Исламское сопротивление Ирака» в гибели троих военных в Иордании.