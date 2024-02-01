В США назвали виновных в гибели американских солдат в Иордани
За атакой беспилотников на военную базу США в Иордании, в результате которой погибли американские солдаты, стоит «Исламское сопротивление в Ираке», заявили в Белом доме.
«Нападение в Иордании было спланировано, обеспечено ресурсами и организовано «Исламским сопротивлением в Ираке», в которое входят несколько группировок, включая «Катаиб Хезболла»», – цитирует CNN представителя Совета национальной безопасности Джона Кирби.
Кирби отметил, что США готовятся ответить на нападение. Напомним, 29 января была совершена атака беспилотными летательными аппаратами на военную базу США на северо-востоке Иордании. В результате инцидента трое американских военнослужащих погибли, более 30 получили ранения.