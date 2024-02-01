Боец "Суетолог" рассказал, как с пистолетом пошел на пулеметчика ВСУ

"Естественно встретили их жестким отпором. Пока была вся эта суета, я в начале позиции находился, а нужно было бежать в край, проконтролировать, что там у пацанов, не обошли ли нас, - вспоминает "Суетолог". - Как оказалось, нас успели обойти. Я прибегаю на позицию, а у меня в тылу уже сидит "немецкий" пулеметчик весом, наверно, килограмм 150. Я не знаю, почему он сразу не начал стрелять.



Мне кажется, он засуетился, так как я выглядел, как его побратим. Я был весь в черном. Может, поэтому он дал мне время опередить его. Но загвоздка была капец! Я направляю в его сторону автомат, а у меня закончились патроны. Я бросаю этот автомат, ухожу за бруствер, достаю пистолет, вылезаю, а у меня осечка! Ну слава Богу, подбежал в этот момент товарищ, я ему показал направление. Это было метров 4-5 от окопа. Ну и товарищ пулеметчика ранил, пока он перезаряжался, а потом его добили".