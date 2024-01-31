Германия увеличит военные расходы на рекордную сумму

Глава Минобороны Германии Борис Писториус рассказал об увеличении военных расходов на самую большую сумму за всю историю существования бундесвера, сообщает ТАСС.

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«Безопасность не дается бесплатно. Войну могут предотвратить только те, кто к ней готовится», — заявил он.

Министр уточнил, что на развитие вооруженных сил страны выделят рекордные 72 миллиарда евро, подчеркнув, страна достигнет целевого показателя НАТО по расходам на оборону в размере двух процентов от ВВП в нынешнем году.