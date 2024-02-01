Войска РФ отразили две контратаки ВСУ на купянском направлении

Российские подразделения успешно отразили две контратаки украинских штурмовых групп на купянском направлении. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки войск "Запад" Сергея Зыбинского.

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Он добавил, что мотострелковые подразделения группировки при поддержке артиллерии РФ также отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах станции Синьковка и озера Лиман. В результате противник был вынужден отойти в западном и юго-западном направлении, отметил Зыбинский.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ в ночь на 31 января поразили в Харькове несколько оборонных объектов и офис, где часто бывали иностранные военные. В частности, попадания фиксировались в районе Харьковского тракторного завода и здания "Укртелекома".