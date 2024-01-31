На Западе заявили о неэффективности ракет HIMARS на фоне российской техники
Вооруженные силы Украины больше не могут полагаться на предоставленные Соединенными Штатами ракеты HIMARS или артиллерийские снаряды Excalibur, поскольку российские системы радиоэлектронной борьбы значительно эффективнее. Об этом сообщает Business Insider.
В статье говорится, что улучшение возможностей России в области радиоэлектронной борьбы сделало менее эффективными современные боеприпасы с GPS-наведением, таких как HIMARS и Excalibur.
Журналисты считают, что теперь украинским войскам понадобится совершенно новое вооружение, которое заменит американскую ракету.
14 декабря в ходе объединенной прямой линии и пресс-конференции по итогам года президент Владимир Путин заявлял, что страны Запада предоставили Украине все, что обещали, и даже больше. С начала спецоперации российские войска уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2).