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Пять лидеров стран ЕС назвали недостаток боеприпасов "критической проблемой" ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ближайшее время столкнутся с критической проблемой нехватки артиллерийских боеприпасов. Велик риск, что западные страны не смогут обеспечить потребности Киева в военной помощи, говорится в совместном письме пяти глав правительств стран ЕС, опубликованном британской газетой Financial Times. ТАСС

Письмо было подписано канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, Метте Фредериксен от Дании, Петром Фиалой от Чехии и Каей Каллас от Эстонии. Российская газета

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза смогут предоставить Украине до марта текущего года лишь около 600 тысяч снарядов из ранее обещанного миллиона. Газета.Ru

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