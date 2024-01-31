Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ближайшее время столкнутся с критической проблемой нехватки артиллерийских боеприпасов. Велик риск, что западные страны не смогут обеспечить потребности Киева в военной помощи, говорится в совместном письме пяти глав правительств стран ЕС, опубликованном британской газетой Financial Times. ТАСС

Письмо было подписано канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, Метте Фредериксен от Дании, Петром Фиалой от Чехии и Каей Каллас от Эстонии. Российская газета