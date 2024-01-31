Боррелю напомнили об амбициозном обещании Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не стал комментировать обещание передать Украине один миллион снарядов, пишет ТАСС. На соответствующий вопрос журналистов он выразил готовность ответить после неформальной встречи глав минобороны стран Евросоюза.

О цифрах я буду говорить только после встречи, — сказал он.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон сообщил, что Евросоюз обязался передать Украине один миллион снарядов к весне текущего года. Он выразил уверенность, что после этого в Европе будет произведено дополнительно еще до полутора миллионов боеприпасов.

Тем временем Киев в 2024 году ждет от Запада оружия, «которого еще не было». Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Илларион Павлюк по итогам встречи контактной группы по обороне в формате «Рамштайн». Он отметил, что несколько государств планируют направить «большие пакеты помощи».