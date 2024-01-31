"Уралтрансмаш" увеличил выпуск САУ в шесть раз в 2023 году

На Уральском заводе транспортного машиностроения в шесть раз увеличили выпуск САУ по сравнению с 2022 годом. Об этом гендиректор предприятия Олег Емельянов доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства в своем Telegram-канале, на "Уралтрансмаше"на завершающей стадии производства находится первая партия новейшего самоходного артиллерийского комплекса 2С35 "Коалиция СВ".

Глава Минобороны РФ отметил, что новые САУ крайне востребованы и необходимо ускорить работы по испытаниям и скорейшему началу серийного производства. И в феврале военные должны получить первые шесть машин.