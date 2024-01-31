Шойгу раскритиковал главного конструктора российского оборонного предприятия

«Мы (Минобороны РФ) занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо», — обратился Шойгу в ходе инспекции к руководству и, в частности, к главному конструктору предприятия.