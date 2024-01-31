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Шойгу раскритиковал главного конструктора российского оборонного предприятия

Глава Минобороны России Сергей Шойгу раскритиковал главного конструктора екатеринбургского завода «Уралтрансмаш» за затягивание сроков изготовления перспективного артиллерийского комплекса — гаубицы «Коалиция СВ». Об этом военное ведомство сообщило в Telegram-канале.

Шойгу раскритиковал главного конструктора российского оборонного предприятия
© globallookpress.com

«Мы (Минобороны РФ) занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо», — обратился Шойгу в ходе инспекции к руководству и, в частности, к главному конструктору предприятия.

Шойгу напомнил, что план по увеличению производства самоходной артиллерии — это поручение президента, и потребовал предоставить в течение недели доклад «как мы будем выходить на показатели». Министр подчеркнул, что новые самоходные артиллерийские установки (САУ) крайне востребованы и необходимо ускорить работы по испытаниям и скорейшему началу серийного производства.

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Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что «Коалиция-СВ» способна во многом повлиять на ситуацию на фронте. Она способна производить порядка десяти выстрелов в минуту, обладает большим калибром и дальнобойностью.

«Управляемым снарядом она стреляет на расстояние до 70 километров, обычным — до 40», — пояснил он.

В сентябре 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятие корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) в Московской области и проинспектировал процесс сборки высокоточного оружия.

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