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Сырский вслед за Будановым отказался занять пост главкома ВСУ

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский отверг предложение президента республики Владимира Зеленского занять пост главнокомандующего ВСУ вместо Валерия Залужного. Об этом сообщает The Times.

Сырский вслед за Будановым отказался занять пост главкома ВСУ
© Gleb Garanich / Reuters

До этого от назначения главкомом украинской армии отказался начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов.

Ранее издание сообщало, что Залужного вызвали в офис президента 29 января, ходе этой встречи он заявил Зеленскому, что ситуация на фронте для Киева не такая позитивная, как ему говорят его советники. После этого Залужному было предложено подать в отставку. Он отказался, тогда Зеленский сообщил ему, что сам подпишет указ о его увольнении.

Однако украинскому лидеру Зеленскому пришлось пересмотреть свое решение после давления из-за рубежа.

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