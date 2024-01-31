Сырский вслед за Будановым отказался занять пост главкома ВСУ

Ранее издание сообщало, что Залужного вызвали в офис президента 29 января, ходе этой встречи он заявил Зеленскому, что ситуация на фронте для Киева не такая позитивная, как ему говорят его советники. После этого Залужному было предложено подать в отставку. Он отказался, тогда Зеленский сообщил ему, что сам подпишет указ о его увольнении.