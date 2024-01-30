Буданов признал продвижение ВС РФ

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал успехи Вооруженных сил (ВС) РФ, в частности, под Авдеевкой.

"К сожалению для нас, все-таки определенное продвижение в полях у них есть, и возле Авдеевки то, что случилось", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Авдеевка за время конфликта в Донбассе была превращена украинскими войсками в один из главных укрепрайонов. В конце декабря 2023 года главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что украинская армия может оставить Авдеевку через 2-3 месяца.

Буданов также признал, что ВСУ еще с ноября прошлого года находятся в обороне. Хотя ранее украинские власти долгое время не признавали провал контрнаступления. Зато с конца прошлого года украинские депутаты призывают, как можно скорее завершить строительство трех линий обороны, а кабмин 19 января выделил рекордную сумму на возведение фортификаций.

В январе украинский политолог Дмитрий Корнейчук отмечал, что Буданов резко сменил риторику о способности украинской армии противостоять РФ. По мнению эксперта, начальник ГУР, ранее убеждавший в возможности ВСУ быстро добиться результатов в наступлении и даже зайти в Крым, начал готовить украинское общество к заморозке конфликта.

Провал наступления ВСУ