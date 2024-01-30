Франция сокращает присутствие своих военных в Западной Африке

Точное число французских военных, которые останутся в странах Западной Африки, на данный момент неизвестно. Издание отмечает, что оно может составить порядка ста человек для каждой страны. При этом на сегодняшний день в Габоне и Сенегале находится по 350 военных из Франции, а Кот-д'Ивуаре расквартировано уже 950 солдат.