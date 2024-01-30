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Франция сокращает присутствие своих военных в Западной Африке

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует резко сократить количество французских военных в Габоне, Сенегале и Кот-д'Ивуаре. Об этом сообщает Le Monde.

Франция сокращает присутствие своих военных в Западной Африке
© globallookpress.com

Точное число французских военных, которые останутся в странах Западной Африки, на данный момент неизвестно. Издание отмечает, что оно может составить порядка ста человек для каждой страны. При этом на сегодняшний день в Габоне и Сенегале находится по 350 военных из Франции, а Кот-д'Ивуаре расквартировано уже 950 солдат.

«По итогам жестких дискуссий глава государства принял решение о судьбе трех французских баз, расположенных на побережьях Западной Африки. <...> Макрон принял решение о резком сокращении военного персонала в Габоне, Сенегале и Кот-д'Ивуаре в ходе совета обороны, который состоялся в середине декабря», — сообщает издание.

Помимо этого источник сообщает, что в будущем Франция и США могут создать новые совместные военные базы, так как Белый дом рассматривает возможность передислокации своих военных из Нигера в страны Западной Африки.

Ранее Макрон подписал закон об ужесточении правил в отношении мигрантов.

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