В России испытали комплекс разведки «Сюжет-МФ»

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» завершил испытания нового комплекса метеорологической разведки «Сюжет-МФ». Разработанный для Вооруженных сил (ВС) России комплекс предназначен для приема данных от гидрометеорологических спутников, сообщили в госкорпорации.

© NASA / Unsplash

Отмечается, что комплекс, разработанный НИИ телевидения (входит в холдинг «Росэлектроника»), позволит получать спутниковые снимки во всех современных форматах передачи метеоданных в высоком качестве. В этом году заказчик получит первые образцы.

«"Сюжет-МФ" способен в оперативном режиме принимать, обрабатывать и анализировать гидрометеорологическую и геофизическую информацию, поступающую от космических аппаратов гидрометеорологического назначения. Комплекс позволяет рассчитать температуру поверхности суши и моря, высоту верхней границы облаков, тип и интенсивность осадков, влагосодержание почвы. Оборудование отображает полученные в результате вычислений данные в виде таблиц или накладывает на электронные карты», — говорится в сообщении.

В госкорпорации подчеркнули, что «Сюжет-МФ» по сравнению с аналогами предыдущего поколения принимает спутниковые снимки более высокого качества. Оборудование может работать в составе автоматизированных систем управления специального назначения и геоинформационных систем. Комплекс изготавливают в стационарном и мобильном вариантах. Мобильная версия состоит из вычислительных средств и переносной приемной спутниковой антенны с механизмом позиционирования.

Гендиректор НИИ телевидения Алексей Никитин отметил, что серийное производство комплексов начнут в ближайшее время. В рамках контракта заказчик получит несколько десятков изделий до 2025 года.

«Их применение в войсках поднимет на качественно новый уровень армейскую метеоразведку», — добавил он.