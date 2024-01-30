Боррель анонсировал учения ЕС по организации военных перевозок

Евросоюз будет проводить логистические полевые учения по организации масштабных военных перевозок в Европе для тестирования транспортной сети на случай крупного конфликта. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на организованном Бельгией европейском форуме по военной мобильности.