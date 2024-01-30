Швейцария отправила в Германию танки Leopard 2

Швейцария отправила в Германию партию первых 9 танков Leopard 2 А4 из обещанных 25 машин. Об этом сообщается на официальном сайте швейцарского федерального правительства.

В кабмине указали, что партия танков не предназначена для отправки на Украину. Бронетехника уже была предоставлена немецкому концерну Rheinmetall, являющемуся производителем. В Берне также отметили, что еще две партии танков будут переданы до 31 января.