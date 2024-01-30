В Румынии ответили на слухи о секретной боевой миссии F-16 на Украине

«Мы предупреждаем вас о фейковых новостях, появившихся в аккаунте платформы X, в которых утверждается, что самолет F-16C вылетел с 86-й авиабазы в Констанце в субботу в 03:22 и разбомбил группу сил РФ под Херсоном», — так Минобороны Румынии прокомментировало ситуацию в своем аккаунте в социальной сети X.